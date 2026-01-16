“ロス五輪世代”のU-21日本代表は16日、AFC U23アジアカップの準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦する。日本時間午後8時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。グループリーグ第3節から先発を9人変更。DF梅木怜とMF小倉幸成以外を変え、最終ラインと中盤は第1節・シリア戦メンバーをベースに編成した。予想布陣は4-3-3。GKは荒木琉偉、4バックは左から梅木、DF市原吏音、DF岡部タリクカナイ颯斗、DF森壮