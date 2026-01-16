中国のレアアース輸出規制強化。私たちの生活にはどのような影響があるのでしょうか。 【画像を見る】レアアース化合物は身近なところにも…いくつ知ってる？ レアアースとは？ 最近よく耳にする「レアアース」とは何なのでしょうか。どのようなものに使われているのでしょうか。レアアースが深くかかわる高機能材料について研究している岡山大学異分野基礎科学研究所の笠原成教授に聞きました。