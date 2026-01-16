ベルギー1部のシントトロイデンは16日、サガン鳥栖からFW新川志音(18)を完全移籍で獲得したと発表した。公式サイトで「ゴールやアシストなど結果でチームの勝利に貢献できればと思います!」と意気込みを語っている。新川は大阪府出身の18歳で、中学時代はRIP ACE SCでプレー。高校進学と同時に鳥栖U-18に入団した。2種登録された25シーズンは、J2で33試合に出場して5得点を記録していた。8人目の日本人選手を迎え入れること