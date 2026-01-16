この記事をまとめると ■ガードレールは1トンの乗用車が140km/hで突っ込んでも乗員の安全性を確保できる ■塗装をするにはかなりの手間が必要でメンテナンス性の悪さが課題だ ■塗装を補助してくれる「ガードレール塗装工」が注目されている ガードレールの塗装に特化した特殊装置とは 道路の路側に設置されているガードレール。薄く白い鋼製のものが主流で、一般には道路に埋め込まれたパイプ状の柱にしっかりと取り付けられて