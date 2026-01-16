16日、春の陽気となった列島各地。静岡市では最高気温が20.4度を記録し、4月中旬の暖かさに。外国人観光客たちも、日本の冬を半袖で過ごしていました。夏日となった沖縄の宮古島市と石垣市では、最高気温が25度を超えました。一方、近畿地方では春の厄介者・黄砂が各地に飛来。大阪市で1月に黄砂が観測されたのは1999年以来、27年ぶりとなりました。そこで「イット！」は、季節外れの春を探しに東京・江戸川区に向かいました。河川