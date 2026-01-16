ポーランドの動物園で目撃されたのは、大柄なサイの前に立ちはだかった小型のシカ、「キョン」です。体重はサイの100分の1。体格差が歴然な2匹による縄張り争いです。先手はキョン。手招きをするかのようなサイの挑発に果敢にも突進！サイは驚いたのか、少し後ずさりします。サイも対抗して突進しますが、キョンが華麗なカウンター！するとサイが別方向に回り込みますが、これも読み切っていたキョン。サイの進路をふさぐように威