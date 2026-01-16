「SDGs推進TGCしずおか2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が10日、ツインメッセ静岡で行われた。同イベント6回目の開催となった今回は、来場者やライブ配信視聴、連動イベント参加などの合わせた総体感人数がのべ約176万9500人を記録した。同イベントのテーマは“Shining New Chapter”。26年の「TGC」初めとして、トップバッターで池田エライザ（29）が登場し、フリルに覆われた印象的なスタイリングで、ショーの幕開けを鮮