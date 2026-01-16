紫 今が、新曲「メンタルレンタル」のMVを公開した。本楽曲は、TVアニメ『勇者のクズ』第1クールエンディングテーマ。先週よりアニメの放送がスタートし、1月11日から音源も配信されている。MVは、紫 今「正面」以来、2度目のタッグとなる鴨下大輝が監督を務めた。「心の状態」をテーマにした本作では、医者や面接官に扮した紫 今が、主人公を導く”心の中の存在”として描かれているという。また、「メンタルレンタル」は2月18日