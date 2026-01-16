ドレスコーズが、2026年3月4日に発売するライブ映像商品『grotesque human』より「ミスフィッツ」の映像がドレスコーズ公式YouTubeチャンネルにて公開された。『grotesque human』には、2025年に開催されたドレスコーズ史上最大規模のワンマンツアー＜The Dresscodes TOUR 2025 “grotesque human”＞のファイナル、東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)公演が収録されている。今回公開された「ミスフィッツ」は、『grotesque human』のライ