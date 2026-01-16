星野源が、アルバム『Gen』収録曲「Mad Hope（feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes）」MVのBTS動画を公開した。本動画は、星野とMVの監督を務めたARuFaが撮影の裏話を語る対談になっている。「Mad Hope（feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes）」のMVは、2025年7月に公開された。星野が、アルバム『Gen』制作中にARuFaをスタジオに招き、監督を直々にオファーしたという本MVは一人称視点で展開される構成となっており、