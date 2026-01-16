Survive Said The Prophet（以下サバプロ）が、新曲「Speak of the Devil feat. Masato」を1月17日0時より、各種サブスクリプションサービスにて配信リリースすることが決定した。「Speak of the Devil」は、現在放送中のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールエンディングテーマにも起用されている。原作からインスピレーションを受けたYosh（Vo）の叫びや祈りともとれる想いが存分に表現されており、coldrainのMasato（Vo）