Meg Bonusが、2nd EP『LOSS』から「Stay,be」のMVを公開した。映像では、数々の“野本慶が好きなもの”がCGで描かれており、おもちゃ箱をひっくり返したような世界と、本人も出演するいつも通りの日常が目まぐるしく交錯していく、楽しい映像に仕上がっているという。なお監督は、齊藤公太郎がつとめた。また、Meg Bonusは4月29日に東京・大手町三井ホールにて初のホールワンマンライブを開催する。本日よりチケットのオフィシャル