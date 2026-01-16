Luovが、新曲「君は救世主」を1月19日に配信リリースすることを発表した。あわせて、配信ジャケットも公開となった。本楽曲は、HALDONA（Vo）が、落ち込んだ感情を“推し”が救ってくれた経験から生まれた楽曲で、“推し”への尊い気持ちを歌ったラブレターのような一曲になっているという。サウンドにも施された、想いが溢れるキラキラアッパーチューンにも注目してほしいとのこと。◾️「君は救世主」2026年1月19日（