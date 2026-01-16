鳩山由紀夫元首相が16日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。立憲民主党と公明党が衆院選の選挙協力のため新党「中道改革連合」（略称・中道）を結成したことを受け、旧民主党時代の自身の経験を踏まえて「心配だ」と先行きを懸念した。 鳩山氏は「1993年に私が民主党を立ち上げる時、政策を示し、この指止まれで一人ひとりが所属政党を抜けてくる覚悟を問うた。さきがけと社民党との丸ごと合体新党では、選挙対策即ち自