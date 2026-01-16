中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月16日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は16日の記者会見で、米国が中国台湾地区と、台湾地区から米国への半導体輸出に関する関税削減の貿易協定を結んだことについて、中国は一貫して、国交のある国が台湾地区と、主権的な意味合いや公的性格を持ついかなる協定を締結することにも断固として反対していると強調した。その上で、米国は「一つの中国」原則と中米