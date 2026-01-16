大手電力10社でつくる電気事業連合会の林会長が、浜岡原発の安全審査における不正行為の責任を取り、16日付で辞任すると発表しました。電気事業連合会・林欣吾会長「今回の事案は原子力事業の根幹を揺るがしかねない極めて深刻なものであると考えています。深くお詫び申し上げます」林会長は中部電力の社長を務めていますが、再稼働を目指す浜岡原発の安全審査で、データの不正操作が発覚しており、その責任を取る形となりました。