愛犬があまりにも静かなのでイタズラをしているのかと思ったら…。飼い主さんも見たことがなかったという『寛ぎ方』が話題になっているのです。 脱力しすぎでは…？あまりにも可愛いまさかのお姿は記事執筆時点で14万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなったのでした。 【写真：『やけに犬が静かだなあ』と思って様子を確認した結果】 犬が『静かだなあ』と思って様子を見に行った結果… Xアカウント『@peki_K