【ローソンでいちご狩り！】2026年最新いちごスイーツ3選「Uchi Café（ウチカフェ）」シリーズなど、高クオリティーのスイーツが人気の「ローソン」。今回は新たに発売された、今が旬の“いちごスイーツ”を厳選して3品ご紹介します。いちごスイーツの専門店ブランドとのコラボ商品も登場していますので、ぜひチェックしてみてください。【画像】ローソンで2025年にヒットしたスイーツ！1. 「いちごとチーズケーキのクレープ