ＪＲ山手線と京浜東北線は１６日、新橋―品川間で停電が発生した影響で、始発から全線で最大約８時間にわたり運転を見合わせた。午後１時過ぎまでに、山手線、京浜東北線ともに運転を再開したが、他の路線も含め計５８４本の運休、遅れが生じ、６７万３０００人に影響が出た。１５人が体調不良を訴え、うち５人が病院に搬送されたという。ＪＲ東日本によると、同日午前３時５０分頃、始発の運行に向けて変電所から新橋―品川間