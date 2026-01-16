アメリカ・フロリダ州で目撃されたのは、“飛べない鳥”「エミュー」の大捕物です。通報を受け現場に急行した保安官。すぐに道路を歩くエミューを発見し、確保に乗り出しますが、失敗してしまいます。追跡を続けること数分、林の中に追い詰めるとロープで捕獲。足にかけたのは手錠です。これにエミューが抵抗。ようやくおとなしくなったところで、保安官が両足に手錠をかけ確保。エミューは、何か言いたげに口を開けている様子です