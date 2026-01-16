関係者らにお披露目された江ノ島電鉄の新型車両「７００形」＝１６日、鎌倉市極楽寺江ノ島電鉄（藤沢市片瀬海岸）は１６日、鎌倉市極楽寺の極楽寺検車区で今春から営業運転を開始する新型車両「７００形」（２両編成）のお披露目式を開いた。江ノ電で新型車両は２００６年の「５００形」以来２０年ぶり。「日常から非日常まで」をコンセプトに、沿線の眺望が楽しめるよう傾斜した大きな前面ガラスを採用し、車いすやベビーカーに