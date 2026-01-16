【モデルプレス＝2026/01/16】なにわ男子の西畑大吾が16日、都内で行われた主演を務めるMBS／TBSドラマイズム『マトリと狂犬』（20日スタート／MBS：毎週火曜深夜0時59分〜、TBS：毎週火曜深夜1時28分〜）1＆2話先行上映＆トークイベントに、共演の細田善彦、向井理、監督の品川ヒロシとともに登壇。絶妙な掛け合いで盛り上げた。【写真】西畑大吾、向井理から“壁ドン”◆西畑大吾「まいジャニ」からの仲・九条ジョーとの掛け合い