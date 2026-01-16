普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「轆轤」はなんて読む？漢字では、あまり見慣れない「轆轤」という熟語。一般的には知られている意味でも、正しい読み方を知っている人は少ないかもしれませんね。陶芸をするときに使う道具のことですよ。