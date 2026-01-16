東京都の来年度当初予算案の予算規模は、5年連続で過去最高となる見込みです。きょう（16日）、東京都の来年度当初予算案の小池知事による査定が終わり、予算規模は過去最高の9兆6500億円ほどとなる見込みです。当初予算案の規模が過去最高を更新するのは、これで5年連続となり、都によりますと、物価の高騰や企業の収益増加などが影響しているとみられます。当初予算案には「夏の水道基本料金無償化」や「不妊治療の補助」などが