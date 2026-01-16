DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が、阪神同期で現社会人野球・三菱重工Westに所属する北條史也内野手（31）のYouTube「JOH×ジョウチャンネル」に出演。阪神時代の大乱闘事件を振り返った。中学時代のボーイズリーグからの親友である2人。2012年に藤浪が大阪桐蔭からドラフト1位、北條は光星学院（現八戸学院光星）から同2位で阪神入りする。藤浪は「我々は中学時代からの友人。仲がいい中で一緒のチームに入った」と振り返った