岡山県警は、スマートフォンのビデオ通話などを通じて、手話でコミュニケーションがとれる「手話リンク」の運用を始めました。聴覚障害者が交番を訪れた際、警察官がいなくても、この「手話リンク」で警察署の担当者と意思疎通ができるようにするのが目的です。 【写真を見る】交番に警察官が不在でもビデオ通話などを通じて手話で意思疎通ができる「手話リンク」の運用開始【岡山】 「聴覚障害者の方が来られた場合