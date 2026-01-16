人生の伴侶を亡くしたら、ショックと共に深い悲しみでいっぱいになってしまうものでしょう。長年連れ添った人であれば、余計にその気持ちは強くなるかもしれませんね。ママスタコミュニティのあるママから、義母についてこんな相談がありました。『義父が亡くなってから、義母は毎日お墓参りに行っているみたい。ショックなのはわかるけれど、毎日お墓参りに行く必要はあるかな？かれこれ半年だよ。何か義母にかける言葉があった