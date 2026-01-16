東日本大震災の発生からことしの３月で１５年になるのを前に、災害時に備えた食品の備蓄について学ぶセミナーが県庁で開かれました。 この食品安全セミナーは、食の安全について学んでもらおうと県が毎年開いているものです。ことしは、東日本大震災発生時に管理栄養士として現地で活動した日本災害食学会理事の川尻由美子さんが招かれ「災害備蓄」について講演しました。 川尻さんは、「ストレスが多い災害時に慣れ