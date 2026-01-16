年始にあたり、高崎警察署は警察官の制服や装備品の確認をする「初点検」を行い、治安を守る決意を新たにしました。 初点検は、一年の初めに警察官の規律を養い士気を高めようと毎年行われているものです。高崎シティギャラリーで行われた初点検には、警察官約３０人が参加しました。整列した警察官は号令に合わせて警察手帳や手錠、警棒を一糸乱れぬ動きで取り出しました。小菅博司署長など幹部は警察官の服装と装備品を順