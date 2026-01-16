県商工会議所連合会の新年互礼会が前橋市で開かれ、出席者らが県内経済の発展を誓いました。 県商工会議所連合会の新年互例会には、経営者ら約８０人が出席しました。連合会の会長で前橋商工会議所の金子昌彦会頭は、人件費の増加や金利上昇への懸念など中小企業の課題について触れ、「国や県の支援策を周知し、活用を促すほか、成長に向けた投資を行う企業への伴走支援も強化していきたい」と抱負を述べました。 山本知事は「今