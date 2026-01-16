災害備蓄品のアルファ化米を学校給食で提供する取り組みが藤岡市の小中学校で行われ、児童生徒が防災への意識を高めました。 アルファ化米は、一度炊いた米を乾燥させたもので賞味期限が長く、水やお湯を加え、待つだけで食べられる備蓄品です。市内の小中学生に給食で提供されたアルファ化米を調理し、食べてもらうことで、防災への意識を高めてもらうのが狙いです。１６日は、市内すべての１８の小中学校などで振る舞われました