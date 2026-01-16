カキの大量死に直面する生産者を 売り上げの一部で支援しようと安芸郡府中町で牡蠣小屋が開かれています。宮島産の大きなカキや出汁がしみ込んだカキ飯。安芸郡府中町のイオンモール広島府中では16日から期間限定の牡蠣小屋がオープンしました。焼きガキ以外にも、フライやカキ汁なども用意されており全て広島産です。カキの大量死が問題となるなか、生産者を支援しようと開催され、売り上げの一部は、県内の漁協に寄