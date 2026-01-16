16日午前、広島市東区の市道で車5台が絡む事故がありました。けが人はいないということです。事故直後の映像です。複数の車から、白い煙のようなものがあがっています。■小田成実 記者「後ろから来た車がこちらの白い乗用車に衝突し、はずみで複数台が事故に巻き込まれたということです」事故があったのは、広島市東区牛田本町の市道です。警察によると午前9時15分ごろ、車5台が絡む追突事故が起きました。けが人はいないというこ