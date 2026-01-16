ガスト×雪見だいふく！高さ25cmパフェや50円「追い雪見」など1/22よりコラボ開始1月22日〜3月11日までガスト全店にて『いちごと雪見だいふく』コラボフェアを開催します。目玉となる高さ約25cmの“いちごと雪見だいふくのパフェ”（908円）をはじめ、新感覚の“プリンサンデー”（635円）や“あったかひんやり！いちごと雪見だいふくとりんごパイ”（726円）、“雪見フルーツだいふく”（454円）とどのスイーツも見逃せませ