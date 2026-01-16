大規模な改修工事を行うとして、1日から利用を休止していた鹿児島市の川商ホールですが、天井の改修工事の入札が不調となったということです。このため、第1・第2ホールは3月まで利用できることになりました。鹿児島市の川商ホールは、耐震の強化などに伴う改修工事を行う予定で、1日から第1・第2ホールの利用を休止していました。しかし、鹿児島市によりますと第1・第2ホールは12月行われた天