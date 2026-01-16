女性患者にわいせつ行為か。再捜査を経て起訴された整骨院の院長は無罪主張です。起訴状によりますと、大阪府八尾市の今学士被告（４１）はおととし９月、自身が営む整骨院で当時１８歳の女性患者の胸を触ったり首筋にキスをしたりするなどのわいせつな行為をした罪に問われています。今被告は一度、不起訴処分とされましたが、女性が検察審査会に申し立てたことをきっかけに検察が再捜査し去年１２月に在宅起訴されました。