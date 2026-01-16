阪神・淡路大震災からあす１７日で３１年。震災後に生まれた学生たちが、追悼の想いと教訓をつなぐ活動を始めています。慣れない手つきで竹を切り出しているのは、大阪に住む大学院生の濱崎真乃さん。震災から７年後、復興のさなかに生まれた２３歳です。（濱崎真乃さん）「阪神・淡路大震災を経験していない学生としてできることは何かなっていうのを考えていければ」大学で「防災」について学んできた濱崎さんは去年、能