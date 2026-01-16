１月１７日（土）の近畿地方は引き続き暖かく、黄砂の影響にも要注意。洗濯物はもう１日室内干しの方が良さそうです。１６日（金）は、大阪で１月としては２７年ぶりの黄砂を観測しました。土曜の日中いっぱいは影響が続く見通しで、屋外物の汚れや建康への影響に注意を続けてください。マスクなどで対策をし、しっかりうがいをするようにしましょう。天気は、高気圧に覆われて概ね晴れますが、午後は寒気に伴う雲が北から流