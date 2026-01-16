解散総選挙を前に野党が勝負に出ました。立憲民主党と公明党の両代表が掲げた新党の名は「中道改革連合」です。対する与党はどう出るのでしょうか。ある不安材料も抱えています。■立憲・野田代表「今回はまさに勝負所」自民党の重鎮、麻生副総裁が16日、韓国・ソウルで取材に応じました。――本日、立憲民主党と公明党が新しい政党をつくりましたが…自民党麻生副総裁「選挙に弱いやつはみんな色々言うんだよ。選挙に強いやつは