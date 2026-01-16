キユーピーは、自社のドレッシングで初めて紙パック容器を採用すると発表した。市販用では従来のプラスチック容器と比べて、プラスチックの使用量を約７５％削減できるとしている。市販用では、主力商品「深煎りごまドレッシング」（１０００ミリ・リットル、参考小売価格１１３４円税込み）を従来のプラスチック容器から切り替えて、２月１９日から全国で発売する。容器には酸化を防いで風味を保てる素材を選び、プラスチック