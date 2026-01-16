AKB48工藤華純（20）が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、ヘアドネーションをしたことを報告した。ヘアドネーションとは、病気や事故などで頭髪を失った子どものために自身の頭髪を寄付し、それらを用いて医療用のウィッグ（かつら）を作り、無償で提供する活動を指す。工藤は「人生で2回目のヘアドネーションしてきました！」とし、「自分にとっては日常的なカットの一コマでも、ウィッグを待つ子どもたちにとっては、それ