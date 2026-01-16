改修工事のため現在休業している鹿児島市の川商ホールについて、予定していた天井の耐震工事が入札不調により当面見送られたことに伴い、休業中の一部期間で一時的に利用が再開されることになりました。 鹿児島市の川商ホールは、天井の耐震化などの改修工事のため今月1日から休業しています。しかし、予定していた天井の改修工事の入札が不調に終わったため市は、先月、工事の実施を当面見送ることに決めました。