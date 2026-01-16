16日は日中、暖かでした。県内では4月下旬並みの春を先取りするかのような暖かい1日となったところもありました。 平川動物公園では、動物たちがのびのびと過ごしていました。 16日の県内は高気圧に覆われ上空に暖かい空気が流れ込み、各地で気温が上がりました。 （記者）「きょうは日差しも暖かく、上着がなくても過ごしやすい陽気。こちらのカンガルーは、気持ちよさそうに日向ぼっこをしている」 各地の最高気温は