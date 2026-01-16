あすから2日間、大学入学共通テストが行われます。試験会場は準備が進み、予備校では受験生の出陣式が開かれました。 試験会場のひとつ鹿児島大学です。大学職員が教室の机に受験番号を貼り、準備を進めていました。 大学入試センターによりますと、県内14会場で去年より40人少ない5724人が出願しています。 あす17日は地理歴史・公民と国語、外国語、18日は理科、数学、情報の試験が行われます。 なお、今年度から受験