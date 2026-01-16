メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊田市で17日から開かれる「日本ボッチャ選手権大会」を前に、会場で公式練習が行われました。 ボッチャはヨーロッパで生まれた障害者のために考えられたスポーツで、白い的となるボールに赤と青のボールを投げ合い、どちらが近いかを競うパラリンピックの正式種目です。 16日は、豊田市にある「スカイホール豊田」で、2024年のパリ・パラリンピック