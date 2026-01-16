メ～テレ（名古屋テレビ） 中部電力が浜岡原子力発電所の耐震設計に関わるデータを不正に操作した問題を受け、林欣吾社長が電力業界の団体トップを辞任しました。 電力大手各社でつくる電気事業連合会は、林欣吾会長が16日付で辞任したと発表しました。 林会長は中部電力の社長を務めていて、データ不正問題への対応を辞任の理由に挙げています。 「(中部電力社長として)喫緊にやらなくてはいけないこ