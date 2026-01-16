◇スノーボード・スロープスタイル（ＳＳ）Ｗ杯第２戦・予選（１６日、スイス・ラークス）２月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考を兼ねた大会で女子予選が行われ、２０１８年平昌、２２年北京五輪代表の岩渕麗楽（バートン）が、１回目に７４・７３点をマークし、首位で１８日の決勝に進んだ。３度目の五輪を目指す２４歳。前回北京五輪ビッグエアでは、逆転表彰台を狙って斜め軸で後方に３回転宙返りする超大技「トリプ