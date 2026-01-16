片山財務相が為替介入について繰り返し言及している。片山財務相は東京の午前に「足元の円安の動向について憂慮している」、「日米財務相の合意の中には為替介入が含まれている」と述べたあと、ロンドンで「日米財務相共同声明では急激な動きには為替介入できると明記」、「日米財務相共同声明には為替介入に制約や制限は記されていない」と指摘した。 ドル円は東京の午前に付けた３営業日ぶりの安値の157.98付近からロン