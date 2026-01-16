◆大相撲▽初場所６日目（１６日、両国国技館）西前頭７枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）の気迫あふれる相撲に国技館が沸いた。東前頭９枚目・豪ノ山（武隈）の立ち合いの張り手に上体を起こされ、押し込まれた。それでも土俵の円に沿うように左へ逃れ、崩れかけた体勢を立て直して反撃。最後は体を預けるようにして、土俵下まで押し倒した。「予想していた立ち合いと違ったが、我慢して取れて良かった。体が反応した」と冷静に振り返