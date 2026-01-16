２０代男性との再婚を発表した４０代タレントが、１９歳娘との親子ショットを披露した。１６日までにインスタグラムで「２０２６／１／１４おめでとうと言ってもらうたびにその人の笑顔が浮かぶ大事な日」と４５歳の誕生日を伝えたのは、タレントの新山千春。「わたしの笑い皺（じわ）を育ててくれる家族や友達や仕事でお世話になってる方々、そして私のことを応援してくださってる皆さんに感謝でいっぱいです！！たくさん